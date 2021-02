Faire face à la crise – Le Covid accentue la pression sur les proches aidants La pandémie peut bouleverser le rapport à la personne dépendante. Les risques sont réels mais des soutiens existent. Romaric Haddou

Anne-Claude Moix et son fils Thomas, atteint d'autisme, dans les ateliers de la Fondation Perceval. Cette proche aidante a vécu des moments très difficiles depuis le début de la pandémie. Florian Cella

Anne-Claude Moix raconte le choc du vendredi 13 mars 2020. Ce jour-là, face à l’aggravation de la situation sanitaire, le Conseil d’État vaudois prend une série de mesures urgentes (enseignement à distance, fermeture des lieux de divertissements, interdiction des manifestations de plus de 50 personnes…). Le Conseil fédéral déclarera l’état de nécessité trois jours plus tard. La pandémie était à nos portes, elle entre désormais dans nos quotidiens. Anne-Claude Moix est proche aidante et s’occupe de Thomas, son fils, âgé de 26 ans et atteint d’autisme. «Le vendredi vous comprenez que tout sera fermé à partir du lundi et qu’il va falloir expliquer une situation extraordinaire à quelqu’un qui déteste qu’on bouleverse son organisation. Pour Thomas, changer l’heure d’un rendez-vous chez le coiffeur, ça peut aller, mais l’annuler complètement ça passe très mal.»