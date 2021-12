Rétrospective 2021 – Le Covid dans la vie des Vaudois Des centaines d’articles ont été consacrés cette année au virus. Mois après mois, nous sommes allés à la rencontre des habitants du canton, des professionnels des soins ou encore de la restauration. Sélection de dix sujets. Marie Nicollier

Maïra Sanches et Renaud Kraft se réjouissent du premier Noël de leur petite Alice, trois mois. Chantal Dervey

Le Covid a rythmé, cette année encore, la vie des Vaudoises et des Vaudois. Point fort: l’ouverture de la vaccination. S’est ensuivie une période d’accalmie et de pseudo-retour à la normale. C’était sans compter la 5e vague et la menace Omicron. De la rencontre avec le premier vacciné aux témoignages de familles préparant Noël, en passant par les reportages en EMS et au CHUV, voici une sélection de dix temps forts.

Rencontre avec le premier vacciné

Albert Favre. Keystone

Albert Favre, 93 ans, est le tout premier Vaudois vacciné contre le Covid-19. À l’orée de la nouvelle année, le 30 décembre 2020, il a tendu le bras sans perdre son humour face aux caméras et aux photographes. Et en présence de deux conseillères d’État.