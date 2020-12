Société – Le Covid est devenu le nouveau sujet de dispute Les avis sur le virus et la manière de gérer l’épidémie sont souvent catégoriques. Des animosités surgissent dans des relations d’ordinaire sereines. Céline Garcin

Jusqu’à présent, la santé publique ne faisait pas partie des sujets à risque. Le Covid semble avoir changé la donne. Herrmann

Tout a dérapé d’un coup. En moins de cinq minutes, l’échange cordial entre les trois amis s’est transformé en cacophonie agressive. Au cœur de la dispute: le Covid et les mesures préconisées pour enrayer l’épidémie. Rachel se montre agacée que Marion porte le masque dès qu’elle est en public. Elle trouve que le gouvernement en fait trop et qu’on doit continuer à vivre. Marion s’énerve et accuse Rachel d’irresponsabilité. De sa voix grave, Stéphane déblatère alors tout ce qu’il a lu sur le Covid ces six derniers mois. Il est entrepreneur, mais à l’entendre, il pourrait être médecin cantonal.