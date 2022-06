Angoisse sur Wimbledon – Le Covid est entré dans le vestiaire Les contaminations de Cilic et Berrettini ont décimé le bas du tableau et posent cette question: faut-il réinstaller en urgence les protocoles sanitaires au risque de crouler sous les forfaits? Mathieu Aeschmann - Londres

Matteo Berrettini keystone-sda.ch

Le mot d’ordre était pourtant clair: maintenant, place au jeu! On arrête de pleurer les absents, de discuter le bien-fondé du retrait des points et tout le monde se concentre sur le tennis. C’était le plan, le consensus qui se dégageait des travées aux salles d’interview. Jusqu’à cette double tuile: les forfaits de Marin Cilic (lundi 20h) puis Matteo Berrettini (mardi 12h), malades et positifs au Covid-19.