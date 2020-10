Nourrissons, ados, femmes enceintes… – Le Covid et les enfants en neuf questions Depuis la première vague, les connaissances se sont affinées. Le point de la situation. Caroline Zuercher

Votre enfant malade devrait-il passer un test du Covid-19? Un autotest en ligne, appelé Coronabambini, permet maintenant d’avoir une réponse à cette question. Keystone

Quel est le rôle des enfants dans l’épidémie?

La task force scientifique a publié en août une note de synthèse sur ce rôle des enfants et des adolescents.

Les enfants, qui n’ont souvent pas de symptômes, peuvent transmettre le Covid-19, mais on ne sait pas précisément à quel point. «Plusieurs études sorties depuis le mois de mars montrent qu’ils n’ont pas un rôle majeur dans la circulation du virus et que la plupart du temps, les infections se font de l’adulte à l’enfant et non l’inverse», complète Noémie Wagner, médecin adjointe au service d’infectiologie pédiatrique des HUG.