Fatigue, inflammations, perte de l’odorat – Le Covid long est-il fréquent même en étant vacciné? Quatre études montrent qu’en cas de contamination malgré une double vaccination, le risque de développer des symptômes liés au coronavirus reste important. Des personnes concernées témoignent. Marc Brupbacher

Le Covid long est tout sauf rare après une «percée vaccinale», c’est-à-dire une infection, malgré une vaccination complète. Illustration: Patrick Vögeli

Les noms des patients ont été modifiés pour garantir leur anonymat. Toutes les autres indications sont en revanche correctes.

Sebastian W. a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer en septembre. Un mois plus tard, le Zurichois a été testé positif au coronavirus. Il a été très malade durant les dix jours d’isolement, souffrant des symptômes typiques du Covid-19. Au huitième jour, l’homme de 44 ans a commencé à sentir une pression au niveau de la poitrine. Raison pour laquelle son médecin a prolongé son congé maladie de quelques jours.

Diagnostic: une pleurésie, soit l’inflammation de la membrane qui entoure les poumons. Une semaine plus tard, le quadragénaire a été admis aux urgences parce que l’électrocardiogramme réalisé par son médecin de famille a révélé des irrégularités. L’Alémanique a par la suite subi des tests supplémentaires effectués au niveau de son cœur et de ses poumons. Sebastian W. peut actuellement à nouveau travailler, mais il ressent toujours une douleur au niveau de la poitrine. Ses problèmes respiratoires n’ont pas non plus totalement disparu.