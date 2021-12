Immunité contre le coronavirus - «Le Covid multiplie les hospitalisations par deux ici et par cinq à Schwytz»

Vaud est l’un des cantons les plus protégés de Suisse. Pourtant, il ne semble pas échapper à la vague actuelle. Encore que, démontre l’infectiologue Valérie D’Acremont.

«Le Covid multiplie les hospitalisations par deux ici et par cinq à Schwytz»

Le 26 novembre, l’étude SérocoViD menée par Unisanté révélait que 83% de la population vaudoise avait développé une immunité contre le coronavirus. Pour 73%, celle-ci était due à la vaccination et pour les 10% restants à une infection naturelle.

Pourtant, le canton n’est pas épargné par la cinquième vague. La «Luzerner Zeitung» s’est récemment étonnée de cet état de fait. Comment l’expliquer? Infectiologue à Unisanté et responsable de l’étude SérocoViD, la professeure Valérie D’Acremont répond.

Vaud est-il l’un des cantons les mieux immunisés?

Le canton possède l’un des taux de vaccination les plus élevés de Suisse et le virus a toujours circulé plus largement dans la partie romande du pays. L’immunité vaccinale est donc élevée, de même que l’immunité naturelle suite à une infection. La somme des deux place probablement Vaud parmi les mieux immunisés. Je dis «probablement», car nous n’avons actuellement pas de point de comparaison, puisque nous sommes le seul canton participant à l’étude nationale Corona Immunitas à avoir mené une enquête récemment. D’autres devraient toutefois le faire au printemps 2022.