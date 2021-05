Discriminations sexuelles – Le Covid n’a pas fait baisser les agressions homophobes Les associations LGBT publient ce lundi les chiffres des violences qui leur ont été rapportées. Des députés se mobilisent dans seize cantons. Julien Culet

Le nombre d’agressions homophobes ou transphobes est sous-évalué, prévient Muriel Waeger, d irectrice r omande de Pink Cross et c o d irectrice de l ’Organisation suisse des lesbiennes. Patrick Martin

Même si les interactions sociales étaient en berne l’an dernier, les actes de discriminations sexuelles n’ont pas reculé en Suisse. À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, l’Organisation suisse des lesbiennes (LOS) et Pink Cross (Fédération suisse des hommes gays et bis) dévoilent ce lundi les chiffres des agressions qu’elles ont enregistrées. «Malgré le confinement et la crise sanitaire, nous n’avons pas pu observer une diminution des crimes de haine en 2020. L’année passée, plus de 60 cas de violences physiques et verbales ont ainsi été signalés dans toute la Suisse», alerte Roman Heggli, directeur général de Pink Cross. Un bilan stable malgré une situation particulière.