Équilibres naturels – Le Covid n’empêche pas la chasse en groupes Dans un souci d’efficacité, le Canton autorise les disciples de Saint-Hubert à chasser cerfs et sangliers par groupes de maximum dix personnes. Sylvain Muller

Si les réunions de plus de cinq personnes sont désormais interdites, l’arrêté de mercredi du Conseil d’État prévoit quelques exceptions. On pense évidemment aux salles de classe, aux assemblées politiques ou aux funérailles, mais certainement pas… aux chasseurs! Un point de la liste des exceptions autorisées dans le cadre des manifestations (!) mentionne en effet les chasses du cerf et du sanglier, pour lesquelles des groupes jusqu’à dix personnes sont autorisés.

«Il faut y voir une question d’efficacité face à deux espèces occasionnant des dégâts importants», explique Frédéric Hofmann, le chef de la section Chasse, pêche et surveillance de la Direction générale de l’environnement. «Ces deux chasses sont difficiles, elles se déroulent souvent sur de grands espaces et nous avons besoin qu’elles se poursuivent pour contenir les effectifs. Le nombre de chasseurs permet donc d’atteindre les buts fixés et ainsi d’éviter la multiplication des petites battues susceptibles de déranger la faune.» C’est aussi pour cela qu’en temps normal, pour chasser le cerf dans les Alpes, les équipes doivent obligatoirement être constituées d’au minimum six personnes et même de dix pour la chasse dans le Jura.