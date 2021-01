Théâtre en temps de pandémie – «Le Covid nous a confortés dans l’idée de réinvestir la rue» Conçue par un beau quintet artistique, la pièce «À quai la Terre» se déclinera sous des formes modulables. Rencontre au 2.21, à Lausanne. Natacha Rossel

Anne Vouilloz et Dominique Brand sur scène, devant les images tournées par Nicolas Wintsch. Chantal Dervey

Sortir des salles de théâtre. Réinvestir la rue. Transformer l’extérieur en terrain de jeu et habiller les façades. Lorsque les chemins du poète Dominique Brand et l’artiste multimédia Nicolas Wintsch se sont croisés, l’étincelle s’est enflammée. Les deux Lausannois ont rapidement songé à monter un spectacle ensemble, une œuvre poétique et visuelle, un kaléidoscope de portraits d’usagers du métro berlinois. Mais ce spectacle, ils l’ont voulu protéiforme, modulable. «L’idéal serait de pouvoir nous dire: tel lieu nous plaît, imaginons comment nous pourrions transposer notre matériau ici, confie Nicolas Wintsch. Mais aussi de ne plus être dépendant de la programmation des salles.» La pandémie a donné un coup de fouet à leurs envies d’un art qui se métamorphose. «Le Covid nous a confortés dans notre idée initiale, en quelque sorte», sourit le vidéaste. Les théâtres sont fermés, le moment est propice à réinventer les modes de représentation.