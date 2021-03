Élections communales – Le Covid nuit aux scrutins animés des villages Les Communes à Conseil général organiseront leur éventuel 2e tour après les résultats. Mais la crise sanitaire compliquera les débats souvent festifs. Sylvain Muller

Dimanche soir, quelques Vaudoises et Vaudois s’endormiront auréolés d’une élection à la Municipalité de leur village… alors qu’ils n’y pensaient pas du tout le matin en se réveillant. Dans les quelque 150 communes vaudoises dotées d’un Conseil général, les deux tours de l’élection des Exécutifs auront en effet lieu consécutivement. Et ce fonctionnement a pour conséquence que ces journées d’élections sont traditionnellement assez festives. «D’habitude, on se retrouve tous au carnotzet, où la Commune offre le verre de l’amitié, explique Yvon Pichonnat, le président du Conseil général de Lovatens. Les gens vont, viennent, passent boire un verre et discuter.»

Ces moments de convivialité permettent parfois aux électeurs de combler les éventuels manques de candidats: soit en convainquant un concitoyen ayant fait quelques voix au 1er tour de se présenter officiellement au 2e, ou alors en se mettant d’accord sur un nom… parfois sans que le principal concerné ne soit au courant. «Mais cette année, au lieu d’être sympa et conviviale, la journée sera morne et stressante, déplore le président du Conseil général de Chavannes-le-Veyron, Christophe Longchamp. Il nous manque un candidat et je n’ai aucune idée si un ou des noms sortiront quand même.»

Participation inconnue

À Bournens aussi il manque un candidat, ou plus précisément deux. Mais Laurent Descloux est plus serein. «Depuis que l’on sait que nous n’avons que trois candidatures officielles, des gens ont fait connaître leur intérêt, annonce, soulagé, le président du Conseil général. Par contre, je me demande quelle participation on va avoir au 2e tour. D’habitude, les gens viennent voir les résultats et discutent autour d’un verre jusqu’au moment du vote. Cette année, ils risquent de se contenter de regarder les résultats en ligne, ou alors de passer au pilier public puis de rentrer chez eux sans revenir voter après.»

Laurent Meystre et Corinne Nafzger Durgniat sont toutefois convaincus que leurs concitoyens sauront conjuguer nécessités électorales et contexte sanitaire. «À ce que je sache, il est toujours permis de circuler dans le village et de discuter en se maintenant à distance raisonnable les uns des autres. Ça veut aller…» positive le premier, président du Conseil général d’Ogens, village du Gros-de-Vaud où seuls deux sortants ont fait acte de candidature.

«La place à côté de l’église est grande, les gens pourront s’éparpiller. Comme ils le font très bien à la Coop et à la Migros…» Corinne Nafzger Durgniat, présidente du Conseil général de Chessel

«La place à côté de l’église est grande, les gens pourront s’éparpiller. Comme ils le font très bien à la Coop et à la Migros…» constate son homologue de Chessel avec une pointe d’ironie. Car les mesures sanitaires imposées par le Canton ne passent pas toujours bien. «Même si je suis pleinement conscient des responsabilités qui nous incombent, j’ai refusé d’adopter le plan type psychorigide que l’on essaye de nous imposer, annonce d’ailleurs Jérémie Crisinel. Dans nos villages qui compteront au maximum 150 votants au 2e tour, je ne pense pas que l’on ait besoin de deux Securitas, huit rouleaux de scotchs et 50 mètres de vaubans pour gérer quelques types qui viennent lire des résultats affichés en huit points distincts.»

Le président du Conseil général de Rueyres a donc écrit au Canton pour lui demander de faire confiance à ses citoyens. «Mais il faut les comprendre: ils ont la trouille et leur position n’est pas confortable. Vu ce qu’ils ont imposé par précaution aux restaurants et au monde de la culture, c’est chaud de lancer une mobilisation de la taille de ces élections.»

