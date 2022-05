Bilan de santé – Le Covid plombe les finances des hôpitaux nord-vaudois Les EHNV ont pris congé de leur directeur général Jean-François Cardis. Son successeur devra ramener les comptes à l’équilibre en vue de l’important chantier prévu. Frédéric Ravussin

Le directeur général sortant, Jean-François Cardis, a commenté une dernière fois les chiffres liés à l’exploitation des EHNV. ODILE MEYLAN

Les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV) ont mis le cap sur le futur. Un futur qui se matérialisera dans la deuxième moitié de la décennie par un important chantier visant à concentrer leurs activités sur trois sites, contre cinq actuellement.

Abo Santé vaudoise Le directeur général des hôpitaux du Nord vaudois annonce son départ Mercredi soir, l’assemblée générale a ainsi pris congé de Jean-François Cardis, directeur général depuis 2015. Salarié de la société depuis 1997, il a estimé préférable de ne pas amorcer cet important virage qu’il n’aurait de toute façon pas mené à terme afin de pouvoir donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Une mue à 250 millions

Jean-François Cardis a ainsi cédé les rênes des EHNV – pour une année à titre intérimaire en tout cas – à Marc Allemann, actuel directeur des Services aux patients. Alors qu’il a confirmé jeudi matin devant la presse son intérêt pour la fonction pour laquelle il devrait postuler, ce dernier va composer avec un objectif premier plutôt clair: redonner aux EHNV une meilleure santé financière afin qu’ils puissent, d’ici à 2025, commencer leur mue à 250 millions sans avoir à entamer les réserves.

L’exercice comptable 2021 ressemble en effet à ceux des années précédentes. «Exception faite de 2020, où le Canton avait mis à zéro les comptes des établissements. Cela n’a pas été le cas l’an dernier et nous enregistrons un déficit de 4,8 millions, toutefois inférieur aux 5,8 millions que prévoyait le budget», explique Jean-François Cardis.

«Les effets de la pandémie ont aussi fortement éprouvé l’ensemble de nos équipes.» Bertrand Vuilleumier, président du comité directeur

Mais les effets de la pandémie ne se sont pas fait ressentir, pour la deuxième année consécutive, que sur les revenus stationnaires et ambulatoires. «Ils ont aussi fortement éprouvé l’ensemble de nos équipes», a souligné le président du comité directeur, Bertrand Vuilleumier, citant en exemple des mesures sanitaires qui pouvaient changer d’une semaine à l’autre, la mise en place du centre de vaccination et la tenue du centre de dépistage. Sans compter que les quarantaines et les isolements n’ont pas épargné les 1697 collaborateurs des EHNV.

Dans les deux structures directement liées au coronavirus, des pics ont été atteints courant 2021. «Le drive-in a enregistré des pics à 575 dépistages quotidiens, relève Marc Allemann. Ces horaires ont maintenant été réduits. Nous verrons bien où nous en serons quand l’hiver reviendra, mais mercredi nous n’avons enregistré que 23 passages.»

2021 en cinq chiffres Afficher plus 927 naissances

231’906 consultations ambulatoires (hors centre de vaccination)

12’582 séjours d’hospitalisation

393 lits à disposition des patients (dont 230 en soins aigus)

7960 opérations (dont 4460 en ambulatoire)

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.