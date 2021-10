Coronavirus et saison froide – Le Covid préfère-t-il vraiment l’hiver?

Que sait-on de l’influence du froid sur la propagation du Covid-19?

Les quatre coronavirus saisonniers apparaissent dans les mois hivernaux. Concernant le SARS-CoV-2 (ndlr: Covid-19): les études publiées jusqu’à présent semblent suggérer que la propagation du virus est favorisée par une température et un degré d’humidité bas. Et qu’à une température de 25 °C et plus, il y a moins de transmissions. Les facteurs météorologiques jouent donc bel et bien un rôle. Mais il faut bien comprendre qu’en phase pandémique, ce rôle est modeste.