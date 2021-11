Recrudescence des infections – Le Covid se répand dans les écoles, la riposte s’organise En Suisse alémanique, les premières réponses à la nouvelle vague incluent le retour du masque et des tests salivaires. Etonam Ahianyo

Les autorités de plusieurs cantons entendent œuvrer à ce que les écoles restent ouvertes. KEYSTONE

La Suisse connaît un regain des cas de Covid dans plusieurs écoles. La montée des contaminations est plus marquée en Suisse alémanique. Deux tranches d’âge sont les plus touchées: les enfants de 0 à 9 et de 10 à 19 ans, chez qui on observe respectivement un taux de contamination de 65% et 43% par semaine, relève le «Tages-Anzeiger» ce vendredi.