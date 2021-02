Pourvoyeurs d’émotions – «Le créatif est un artiste qui sera toujours en avance» Georges-André Carrel et Slava Bykov décryptent la créativité dans le sport, ce trait de génie qui fait chavirer un match et qui envoie les spectateurs dans une autre dimension. Pierre-Alain Schlosser

Cristiano Ronaldo est l’un de ces athlètes capables de faire frissonner tout un stade par ses gestes d’exception. AFP

Ce sont des magiciens du sport. Des artistes. Il y a en eux une part de génie, d’où proviennent des gestes venus de nulle part. Un instant sublime, où l’irrationnel prend le dessus. Ces athlètes d’exception inventent des solutions, là où le joueur lambda est à court d’imagination. Ces créateurs se nomment Ronaldo, Messi, McDavid, Ovechkin. On peut revoir des dizaines de fois certaines de leurs actions, sans jamais s’en lasser.

«Les entraîneurs posent le cadre. Mais c’est au joueur de trouver les bonnes couleurs pour peindre le tableau.» Georges-André Carrel, entraîneur et formateur

Le sportif créatif est un régal pour l’œil. C’est un pourvoyeur d’émotions qui se permet de franchir la ligne établie par son entraîneur pour s’exprimer. «Pour oser sortir de ce cadre, il faut du courage, observe Georges-André Carrel, ancien volleyeur du LUC et de l’équipe nationale suisse et éducateur sportif depuis des décennies. Les entraîneurs posent le cadre, créent l’environnement de réussite. Mais c’est au joueur de trouver les bonnes couleurs pour peindre le tableau. Il y a trop d’entraîneurs flics qui martèlent «fais ci, fais ça» et qui empêchent le joueur de s’exprimer.»