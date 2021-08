Éditorial - Le crime est presque parfait

Est-ce que le GHB livrera un jour ses secrets? Pourra-t-on mieux appréhender ce phénomène très souvent dénoncé sur les réseaux sociaux, mais beaucoup moins présent dans les statistiques officielles? Qui dit vrai? Qui dit faux? Qui a une vision juste de la situation? Qui la déforme?

«Comment démontrer que la relation sexuelle a eu lieu sous l’influence de cette drogue?»

Il faut dire que le crime est (presque) parfait. La substance passe inaperçue dans la boisson et disparaît en quelques heures de l’organisme. Quant aux effets sur la victime, ils sont proches de ceux que provoque parfois une consommation excessive d’alcool et les souvenirs sont souvent trop vagues pour témoigner devant un juge.

Comment prouver que c’était bien du GHB? Comment démontrer que la relation sexuelle a eu lieu sous l’influence de cette drogue et qu’il s’agit non pas d’un acte consenti, mais bien d’un viol? Le vécu parfois traumatisant des victimes continuera de se fracasser contre la froide réalité des chiffres et le besoin de preuves tangibles. Mais quelle alternative existe-t-il?

Peut-être bien que les nouvelles analyses systématiques du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) apporteront quelques pièces au puzzle. Elles donneront une image plus précise de la circulation de cette substance, interdite en Suisse depuis 2002.

Les autorités et la population obtiendront également une information précieuse sur le nombre d’échantillons dont le prélèvement était trop tardif pour détecter le GHB. De quoi donner une visibilité à tous ces cas qui passaient jusqu’ici sous le radar. Des cas bien réels mais complètement absents des statistiques.

Agir en amont

Une vraie avancée sur les nombreuses interrogations liées au GHB. Et pourtant, ces données auront aussi leur limite. «On est en bout de chaîne», rappelle Marc Augsburger, responsable de l’Unité de toxicologie et chimie forensiques au CURML. Lorsque l’échantillon se révèle positif au GHB, le mal est déjà fait.

C’est donc en amont qu’il faut agir. Miser davantage sur la prévention pour se prémunir du phénomène. Ne pas accepter le verre d’un inconnu et ne pas laisser son verre sans surveillance. Une réalité qui semble bien dérisoire, mais pour l’instant personne n’a mieux à proposer.

