Chanson américaine – Le crooner américain Tony Bennett est mort à l’âge de 96 ans Le changeur avait annoncé il y a quelques années être atteint d’Alzheimer. Il avait encore récemment enregistré un album avec la star de la pop Lady Gaga. DÉVELOPPEMENT SUIT

Tony Bennett est mort à l’âge de 96 ans. AFP

Tony Bennett, le dernier des grands crooners américains, est mort vendredi, selon des médias américains. Il avait 96 ans.

Le chanteur, apprécié pour sa personnalité chaleureuse et sa constance, a marqué la scène musicale pendant plus de sept décennies. Il avait été diagnostiqué en 2021 comme atteint de la maladie d’Alzheimer et avait encore enregistré un album avec la star de la pop Lady Gaga, sorti la même année.

AFP

