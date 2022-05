Portrait de Christian Segui – Le cuisinier-charcutier a plus d’une lame à son couteau Le chef exécutif de l’École hôtelière de Lausanne n’hésite jamais devant un défi, mais toujours en équipe. David Moginier

Épalinges, 5 mai 2022, Christian Segui, chef exécutif à l’École hôtelière de Lausanne. Et Meilleur Ouvrier de France. FLORIAN CELLA

Christian Segui est né d’une terre de rugby et de beaux produits. Dans la première, il était trois quarts aile, soit le poste le plus rapide, le plus offensif, qui conclut souvent l’action. Il en a gardé cette agilité, cette vitesse d’exécution tout au long d’un parcours étonnant et pourtant tellement logique. Le chef exécutif de l’École hôtelière de Lausanne a également conservé de son sport un véritable esprit d’équipe.