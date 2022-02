La transition écologique – Le cuivre russe va abreuver la nouvelle économie verte Le cuivre est fortement demandé en raison de sa conductivité thermique et électrique. Reportage dans la mine russe de Novaïa Tchara, entre le lac Baïkal et l’océan Pacifique. Benjamin Quénelle De Novaïa Tchara (Sibérie orientale)

En construction, la mine d’Oudokan Copper devrait produire au début 160’000 tonnes de cuivre par an, puis, à terme, 400’000 tonnes. DR

Neige à perte de vue, cuivre sur 400 mètres en profondeur: Arslan Koshanov ne cache pas son enthousiasme. «Ici, c’est la troisième plus grosse réserve au monde de ce métal si demandé par les nouvelles industries vertes!» s’exclame le géologue en chef d’Oudokan Copper. Cette société russe a déjà commencé à extraire des réserves de plus 26 millions de tonnes de cuivre cachées dans ces montagnes au plus profond de la Sibérie orientale.