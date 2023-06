Drôles d’ustensiles – Le cul-de-poule Décryptage des accessoires de cuisine qui portent bien leur drôle de nom. Cécile Collet

GETTY IMAGES

Avez-vous déjà vu… un cul-de-poule? Celui de la gallinacée est difficile à observer au point de pouvoir en décrire la forme. Pourtant, certains prétendent que c’est le derrière de la volaille qui a donné son nom à l’ustensile. Laissons cela aux lèvres pincées des instagrameurs et autres «selfistes», qui s’assimilent un peu plus clairement à un sphincter.

Une autre explication, qui s’éloigne de la gallino-morphologie, est à chercher au Moyen Âge. Et dans l’utilisation de base de ce récipient hémisphérique, à fond bombé. Méfiez-vous de ces usurpateurs qui ont un pseudo-cul de poule à fond plat! Son arrondi permet d’incorporer de l’air, au fouet, dans les préparations pour les rendre mousseuses et homogènes, grâce à la force centrifuge. Il se révèle idéal pour battre des œufs et particulièrement pour monter leur blanc en neige. Les plus maladroits se procureront un support antidérapant pour stabiliser la sphère.

On dit alors que les chefs d’avant la Renaissance auraient nommé cet ustensile «cul-de-poule» par contraction d’«outil qui sert à travailler le produit qui vient du cul-de-poule». On revient donc quand même à cet orifice. Mais cela ne nous renseigne toujours pas sur qui, de la poule ou de l’œuf, était là en premier.



Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.