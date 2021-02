Festival reporté – Le Cully Jazz repousse son édition 2021 en août Pour les organisateurs, la pandémie ne permet pas pour l’heure de prévoir une manifestation dans des délais et des conditions raisonnables. Boris Senff

Ce printemps, la Cave Potterat restera vide… en attendant les feux de l’été. PATRICK MARTIN

Le Cully Jazz n’aura pas lieu en avril. «Nous avons besoin de temps et de visibilité pour préparer une édition du festival. Nous avons passé le moment où il était encore possible de l’organiser. C’est pourquoi nous avons repoussé aussi loin que possible, pour se donner une chance, mais pas trop loin, avec l’espoir de maintenir l’édition de 2022.» Le directeur artistique, Jean-Yves Cavin, commente ainsi le choix de reporter la manifestation du 20 au 29 août 2021 et de la prévoir dans un format réduit, histoire d’anticiper des limitations qui auront peut-être toujours cours.

«Pour l’instant, il ne sert à rien de revendiquer des prises de position plus claires.» Jean-Yves Cavin, directeur artistique du Cully Jazz

Car depuis janvier, les incertitudes liées à la pandémie ne se sont pas dissipées, au contraire, avec la menace des variants et d’un regain d’infections. Jean-Yves Cavin ne se joint pas pour autant au chœur de certains organisateurs culturels, qui réclament des perspectives clarifiées de la part du gouvernement. «Non, je pense que nous sommes soumis aux aléas de ce virus qui bouge dans tous les sens et que, pour l’instant, il ne sert à rien de revendiquer des prises de position plus claires.»

La 39e édition, si elle peut donc avoir lieu en août, verra sa voilure fortement réduite puisqu’elle ne comportera pas de chapiteau, mais devrait maintenir les scènes du Next Step et du Temple. Le Festival Off privilégiera des scènes extérieures et éphémères, en plus de ses traditionnels caveaux.