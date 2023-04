Les 40 ans d’un festival – Le Cully Jazz, un quadra entre les vignes et le lac Alors que s’ouvre vendredi la 40e édition, son fondateur, Emmanuel Gétaz – et ceux qui lui ont succédé – se souvient d’une aventure musicale qui fait encore vibrer tout un village. Boris Senff

Daniel Thentz (à g.) et Emmanuel Gétaz (à dr.), les fondateurs du Cully Jazz vers la fin des années 1980. Phil Lavanchy

Une quinzaine d’années après la création du Montreux Jazz, un nouveau rejeton musical accole le terme de jazz à son nom. Né entre les vignes et le lac, le Cully Jazz démarre en 1983. Une aventure initiée par deux ados enthousiastes, Daniel Thentz et Emmanuel Gétaz. Le premier est décédé il y a douze ans déjà, mais le second se souvient encore très bien de l’élaboration d’une manifestation qui rythme la vie culturelle vaudoise depuis quatre décennies. Interview de celui qui est resté président de la Fondation Lavaux-Cully-Jazz alors que l’édition anniversaire – la 40e puisqu’il faut compter avec l’annulation de 2020 – s’ouvre ce vendredi 14 avril.