Un été au zénith (30/41) – Le culte du soleil a son histoire faite de zéniths et d’éclipses Aton, Amaterasu, Inti ou Sol invictus: l’astre solaire a des avatars divins dans de nombreuses traditions. Mais son règne a rarement été sans partage. Chloé Din

Souvent associé au masculin, le soleil a aussi eu des déesses féminines, comme Amaterasu dans le shintoïsme. Comme d’autres dieux solaires, elle est fortement associée au pouvoir politique. Wikimedia Commons

Au zénith, il nous darde de ses rayons, en toute verticalité. Indispensable à la vie, le soleil l’est aussi pour voir et connaître le monde. En bref, il a tout pour être dieu. Et il l’a été de bien des manières, mais sans imposer un règne durable. Comme sa course quotidienne dans le ciel, sa place dans nos religions a connu des phases.

Les cultes solaires ont eu leur aube et quelques zéniths, avant de se laisser éclipser. Pour autant, le crépuscule n’est pas encore venu. Aujourd’hui encore, l’astre bat le rythme de nos grandes religions (lire l’encadré), tandis que des «enfants du soleil» le vénèrent dans des cérémonies New Age.

Une aube agricole

«Le culte solaire a une histoire», observe Emma Carenini dans un petit livre sur notre rapport au soleil à travers les âges, aussi instructif qu’étonnamment rare: «Soleil: Mythes, histoire et sociétés». L’essayiste française lie le début de cette histoire à l’émergence de l’agriculture, 8000 ans avant notre ère, et relève que le culte du soleil se fait omniprésent à l’âge du bronze, de 2700 à 800, av. J.-C.

Découvert au Danemark, le char de Trundholm date du XV e siècle av. J.-C. C’est une représentation parmi d’autres de la mythique course du soleil, tiré sur un chariot à travers le ciel. De Agostini via Getty Images

L’alignement des monolithes de Stonehenge coïncide justement avec cette période et tient compte des rayons du soleil. Plus tard, au XVe siècle av. J.-C., le char de Trundholm figure un cheval en bronze tirant l’astre à travers le ciel. Il s’agit de la plus ancienne représentation de ce mythe découverte en Europe, mais de loin pas la seule. À la même époque, Sippara l’une des plus importantes cités mésopotamiennes dédie un sanctuaire au dieu du soleil Shamash.

Métronome des temps religieux Qu’il soit divinisé ou non, le soleil joue aussi un rôle de métronome des temps spirituels. En concurrence avec la lune, il est à la base de plusieurs calendriers, fortement liés aux traditions religieuses. Les Égyptiens sont les premiers à adopter un calendrier solaire. Les Romains font de même, avec le calendrier julien, dont le calendrier grégorien est l’héritier. Aujourd’hui encore, plusieurs temps forts de la vie des croyants sont rythmés par la course du soleil. Coucher du soleil Durant le ramadan, le jeûne commence à l’aube et se termine au crépuscule. Dans la tradition juive, le coucher du soleil marque le début du shabbat, chaque vendredi soir, ainsi que sa fin, le samedi. Solstice d’hiver Jour où la course du soleil est la plus courte, le solstice d’hiver est fêté dans de nombreuses traditions, pour implorer le retour de la lumière. Rome célébrait les Saturnales, une semaine de réjouissances consacrées au dieu Saturne. L’origine de la fête juive de Hanoukka, aussi en décembre, pourrait également être liée au solstice d’hiver. Au-delà de Noël, la Sainte-Lucie, célébrée surtout en Scandinavie aujourd’hui, a longtemps été importante dans toute la chrétienté, marquant le moment à partir duquel les jours s’allongent à nouveau. Équinoxe Fête importante en Iran, le Nouvel-An persan Norouz («le jour nouveau») coïncide avec l’équinoxe de printemps. Ce jour entre aussi dans les calculs pour déterminer la date de la Pâque juive, Pessah, et le jour de Pâques pour les chrétiens. Pessah commence le jour de la première pleine lune après l’équinoxe. Pâques est fixé le premier dimanche suivant la pleine lune juste après l’équinoxe, le 21 mars.

Emma Carenini explique: «Avec l’agriculture, l’homme passe d’un rapport d’égalité avec la nature à un rapport de domestication. On le voit délaisser l’animisme pour tourner le regard vers le ciel et les astres, dont le soleil est le plus important. Dans ces sociétés agricoles, il est non seulement le moteur de la récolte, soit l’origine de toute vie, mais aussi celui qui ordonne la vie, le jour, la nuit et les saisons.»

Des dieux au zénith

Sur ce socle, la symbolique souveraine et verticale du soleil ne tarde pas à se dessiner. «Le soleil est associé au pouvoir royal car il voit tout et préserve tout, relève Philippe Bornet, de l’Université de Lausanne. Maître d’enseignement et de recherche au Centre interdisciplinaire d’histoire et de sciences des religions, il évoque notamment le dieu soleil égyptien, Ra, qui règne sur le monde comme premier pharaon. «C’est lui qui crée les pharaons humains, ses successeurs, comme «fils du soleil.»

Un relief égyptien daté du XIV e siècle montre le pharaon Akhenaton, son épouse Néfertiti et leurs enfants sous les rayons du dieu Aton. Getty Images

Cette symbolique ancrée dans le pouvoir traverse les époques et les continents. Des siècles plus tard, dans les civilisations précolombiennes, l’astre solaire occupe aussi une position centrale, notamment chez les Incas, qui s’appuient fortement sur le dieu Inti. Dans la religion aztèque, le dieu du soleil Huitzilopochtli est aussi au premier plan et des sacrifices humains sont pratiqués pour que l’astre continue de se lever.

Plus près de nos latitudes, le premier culte monothéiste serait même un culte solaire. C’est celui du dieu Aton, institué en Égypte au XIVe siècle av. J.-C. par le pharaon Akhenaton. Emma Carenini en décrit les ressorts politiques: «Akhenaton a décidé d’évacuer toutes les autres divinités pour en ériger une seule, le soleil. C’était un choix très intelligent, qui lui a permis, d’une part, de neutraliser le pouvoir concurrent des prêtres, et d’autre part d’asseoir sa propre légitimité.»

Inti, le dieu du soleil inca. Getty Images/iStockphoto

Finalement, ce culte n’aura été qu’une brève parenthèse, refermée avec la mort Akhenaton. Mais bien d’autres souverains se réclameront du soleil avec des accents religieux – jusqu’au «Roi-Soleil» Louis XIV. C’est le cas de l’empereur romain Aurélien, au IIIe siècle ap. J.-C., qui instaure le culte du Sol invictus (le soleil invaincu), à la fois pour soutenir son autorité et unifier l’empire, sans écraser les autres religions.

L’éclipse partielle

Après l’antiquité, inexorablement, les cultes solaires s’éloignent du zénith en Occident. Le soleil prend un second rôle, mais sans s’éclipser totalement. Car si le christianisme s’impose, il lui laisse une place en récupérant ses symboles. «La date de Noël, le 25 décembre, correspond au solstice d’hiver et à la fête du Sol invictus, pointe Philippe Bornet. Des représentations anciennes de Jésus ressuscité le montrent d’ailleurs avec des rayons au-dessus de la tête, avec une iconographie très proche de cette divinité.»

Emma Carenini note un autre ressort de ce passage à l’arrière-plan religieux: «Avec la révolution scientifique, le soleil redevient un objet de la nature comme les autres. Après l’avoir divinisé, on le voit soumis aux lois de la physique. On mathématise le réel. Le soleil n’est plus imprévisible, comme il l’a longtemps été, lorsque les éclipses solaires étaient vécues comme des catastrophes. Un phénomène comme l’éclipse qui était vécu comme une catastrophe imprévisible peut désormais être prédit. Il est domestiqué par l’intellect.»

Le retour New Age

Pour autant, le soleil n’a pas dit son dernier mot. Spécialiste des nouvelles spiritualités et directrice du Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC), Manéli Farahmand raconte: «J’ai pu observer des ateliers holistiques à tendance New Age, à Lausanne, qui mettent en avant l’idée d’un «grand alignement entre le soleil de la galaxie, le Soleil de notre système solaire et la terre», à l’origine de «pics énergétiques» accélérant le «passage à d’autres dimensions spirituelles.»

Le Christ représenté à la manière du dieu Sol invictus, sur une mosaïque du III e siècle, au Vatican. Wikimedia Commons

Dans ces mouvances, les représentations du soleil sont en général éclectiques: «Elles peuvent s’inspirer des cosmologies amérindiennes ou des traditions ésotériques nord-américaines, mais elles se fondent aussi sur la pratique du «bricolage contemporain» et du développement personnel.» Ainsi, la figure du soleil se lit souvent à travers les principes astrologiques ou de genre, qui l’associent au masculin, tandis que la lune est féminine.

D’ailleurs, le soleil est-il invariablement masculin? Pas tout à fait: «Certaines nouvelles spiritualités récupèrent la figure shintoïste associée au soleil, Amaterasu, apparaissent comme un archétype du féminin sacré», relève Manéli Farahmand. Une occasion de noter que les déesses du soleil ont aussi été des femmes – et étroitement liées au pouvoir. En effet, au Japon, Amaterasu, est non seulement au sommet du panthéon shintoïste, c’est à elle que les empereurs doivent leur règne.

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.