Portrait de Laurent Balsiger – Le cœur ancré à gauche, l’esprit tourné vers le ciel L’ancien Monsieur Énergie du canton et député socialiste a parcouru le monde avant de revenir au bercail. Il est très investi dans sa foi et son église d’Épalinges. Cédric Jotterand

Très engagé dans l’Église et la religion, Laurent Balsiger a parcouru le monde avant de revenir au bercail. Tout frais député socialiste, il dirige depuis 2018 la Société électrique des forces de l’Aubonne et ses 130 employés. 24HEURES/LAURENT DE SENARCLENS

Le camion poubelles devant l’immeuble des Plaines-du-Loup, à Lausanne, lors des premières années de l’enfance, et le petit ruisseau souillé faute d’épuration près de la vieille ferme du Jorat, fief de ses parents. On ne pensait pas plonger au plus profond des albums de famille en allant voir Laurent Balsiger, l’actuel directeur de la Société électrique des forces de l’Aubonne (SEFA).