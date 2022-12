Traversée de la ville – Le cœur de Morges s’apprête à devenir une zone 30 km/h La vitesse va être abaissée à la rue Louis-de-Savoie, qui va être équipée d’arbres, de mobilier en bois et de terrasses pour les cafés. Les quais sont aussi concernés. Cédric Jotterand

Les aménagements prévus ont pour objectif de repousser le trafic de transit à travers Morges et de redonner de la place aux citoyens et clients des nombreux petits commerces de la rue Louis-de-Savoie. Belandscape/Image d’illustration indicative

Quand on demande à la syndique s’il s’agit d’un des gros enjeux politiques de la législature, Mélanie Wyss s’étonne presque de la question, bien qu’il s’agisse du réaménagement complet d’une des zones principales de la ville de Morges à l’horizon 2024, soit la rue Louis-de-Savoie, parent pauvre des aménagements urbains, et les quais du Mont-Blanc et Lochmann le long du Léman.