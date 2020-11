Innovation de santé et de performance – Le cœur des sportifs sous écoute pour mesurer leur état de fatigue Des athlètes, des fédérations sportives et des clubs phares utilisent le dispositif lancé cette année par Be.care, à Renens. Celui-ci analyse la variabilité des battements du cœur. Jean-Marc Corset

Le Centre de médecine du sport du CHUV est un des partenaires scientifiques de Be.care dans le développement de son dispositif de gestion de la performance lancé cette année. © CHUV, Centre de médecine du sport

Quel coach d’une équipe de foot ou de hockey ne rêve pas de connaître précisément l’état de forme de chacun de ses joueurs afin de composer la meilleure équipe pour un match? Aujourd’hui, un des paramètres de performance les plus prisés pour le mesurer chez les athlètes et sportifs de haut niveau est la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). Be.care, start-up basée aux Ateliers de Renens, a lancé son dispositif d’analyse cette année et compte déjà plusieurs équipes et fédérations comme partenaires, qui utilisent sa technologie connectée.

Si des clubs, notamment en Suisse, sont réticents à associer leur nom à cet outil de gestion de la performance et de préparation des joueurs, Be.care a annoncé un partenariat avec le club de basket de Nancy, l’équipe cycliste AG2R La Mondiale et, plus récemment, le club de rugby français Racing 92. La start-up compte également des athlètes dans plusieurs disciplines olympiques, comme le rameur suisse Barnabé Delarze.