Football – Le cœur du LS oscille entre soulagement et inquiétude Victorieux de Schaffhouse sur le terrain, les Vaudois craignent désormais que la saison n’aille pas jusqu’à son terme. André Boschetti

L’attaquant lausannois Aldin Turkes a marqué le seul but de la victoire du LS contre Schaffhouse. KEYSTONE

Grâce à une deuxième victoire d’affilée - arrachée dans la douleur vendredi contre le FC Schaffhouse à la Pontaise - la soirée aurait dû se terminer par un mélange de joie et de soulagement du côté du Lausanne-Sport. Mais ce double et agréable sentiment - une première depuis la reprise du championnat - a vite été balayé par les inquiétantes nouvelles en provenance de Zurich. «Ce risque a toujours été présent mais c’est vrai qu’aujourd’hui, suite à ces deux cas positifs à Zurich et Grasshopper, le spectre d’un arrêt définitif des compétitions plane à nouveau, résume Stefan Nellen, un vice-président du club vaudois plutôt irrité. Un scénario que nous aurions très bien pu éviter si les clubs de SFL et leur Comité avaient accueilli positivement notre proposition d’augmenter à douze le nombre d’équipes de Super League. Si nous devions en arriver à cette décision extrême de tout stopper, au lieu de n’avoir qu’une seule équipe déçue sur vingt (ndlr: GC ou Vaduz, 2es ex aequo au moment de l’interruption), nous en aurons bien davantage, même si j’imagine bien qu’une telle issue comblerait Thoune, Xamax et le FC Sion.»