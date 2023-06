Ollon 2050 – Le cœur du village idéal? Avec moins de voitures La vaste réflexion lancée auprès de la population a permis de cibler des pistes. Elles penchent vers des zones de ralentissement et davantage de lieux de convivialité. Karim Di Matteo

Réaménagement du centre du village d’Ollon pour contrôler le trafic en direction de Villars. Laurent de Senarclens / 24 heures

De quel centre d’Ollon rêvez-vous à l’horizon 2050? C’est en substance la question qui a été posée lors d’un sondage effectué entre la mi-décembre et la mi-janvier et lors d’ateliers participatifs. Un crédit de 50’000 francs avait été débloqué par les autorités. Le processus de réflexion est en cours depuis 2018 et la Municipalité en a livré le résultat final il y a quelques jours (visible à l’adresse ollon2050.ch/résultats-de-la-demarche).

Une analyse fine montre que les Boyards sont globalement fiers de leur centre – grosso modo de la place de la Grande Salle jusqu’à la gare en passant par l’administration communale et le parking du kiosque: un patrimoine immobilier enviable, un cadre naturel à l’avenant, des commerces en nombre, un domaine viticole comme symbole local. Les idées ne manquent toutefois pas pour l’améliorer encore ces prochaines décennies.

Le coup de sonde s’est voulu le plus large possible avec des représentants de la Municipalité, de l’administration, des habitants, des sociétés locales, commerçants, agriculteurs et viticulteurs, ainsi que du collectif des jeunes Boyards.

Pas de césure

Sur la «liste du Père Noël», selon les termes de Nicolas Croci-Torti, municipal et chef du comité de pilotage Ollon 2050, «on trouve la sécurisation de la traversée de village par les voitures». D’où la piste d’une zone 20 et d’une traversée «à la Mézières».

Autre incontournable, des espaces dévolus aux sociétés locales. «Ainsi que la volonté de favoriser la venue des habitants du Verger au centre afin d’éviter de se retrouver avec deux villages séparés par les voies du chemin de fer.»

Le municipal prévient toutefois: on ne pourra pas tout faire. «L’exercice a ses limites. La Commune se doit de favoriser des conditions-cadres, mais s’il y a pléthore d’envies, il y a aussi la réalité politique et celle de notre capacité financière.»

