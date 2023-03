Initiative à Morges – Le cyclisme séduit de plus en plus les femmes Le cyclophile morgien s’est doté d’une section féminine. Son but: promouvoir le vélo en groupe, comme ce mercredi à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Sarah Rempe

Le Cyclophile Morgien a lancé sa section féminine à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme. À sa tête, la présidente Katia Chianelli (au centre sur la photo). 24HEURES/FLORIAN CELLA

Elle arrive au rendez-vous en tenue complète de cycliste. Il faut dire que Katia Chianelli ne feint pas sa passion pour ce sport. Elle est même «tombée dedans», puisqu’elle le pratique depuis toute petite. «Le vélo a toujours fait partie de ma vie, même si je l’ai un peu laissé tomber à l’adolescence par fainéantise», raconte-t-elle en souriant.

Elle s’y remet à l’âge adulte à cause, ou plutôt grâce à sa fille. «Elle montait à cheval dans la région d’Échallens et y passait ses samedis, détaille Katia Chianelli. Il a bien fallu trouver de quoi m’occuper.» C’est le VTT qui va l’y aider. La cycliste rejoint le Vélo Club de la commune du Gros-de-Vaud, ce qui lui remet le pied… à la pédale.

Pionnière régionale

C’est ensuite l’engrenage, puisque la résidente de Denges commence à se rendre à son travail à Lausanne en deux-roues, avant d’acquérir un vrai vélo de route en 2021, comme beaucoup de femmes que l’on croise de plus en plus dans une région prisée par les «routards», avec ses cols du Marchairuz et du Mollendruz.

À partir de là, elle cherche des compagnons avec qui partager son plaisir de rouler et c’est ainsi qu’elle découvre le programme de promotion «Fast and female», mis sur pied par Swiss Cycling, qui vise à faciliter l’accès des femmes au cyclisme pour accroître leur présence dans cette discipline. «En cherchant des groupes, j’ai vu qu’en Suisse romande il y en avait en Valais, sur Fribourg, mais pas tellement par ici. J’ai donc créé mon propre groupe, qui regroupait surtout des femmes de la région lausannoise.»

«Les hommes ont tendance à faire jouer l’aspect compétition et ce n’est pas toujours simple de les suivre. Là on est vraiment dans la bienveillance et le partage.» Karia Chianelli, fondatrice du «Morges Bike Ladies»

Le succès prend petit à petit, mais Karia Chianelli souhaite proposer quelque chose sur la Côte, dans sa région. C’est ainsi que, fin 2022, elle contacte le Cyclophile Morgien. «Johny Gasser, le président, a été enchanté de m’entendre et ce projet entre parfaitement dans la redynamisation du club», souligne avec enthousiasme la cycliste. En janvier de cette année, elle présente officiellement le «Morges Bike Ladies» lors de l’assemblée générale du club. Pour elle, ce projet est l’occasion de défendre la cause des femmes. «La politique n’est pas mon truc, donc c’était une bonne solution, en pratiquant ma passion, d’œuvrer en ce sens.»

Sortie symbolique

Si elle soutient ne pas être anti-homme, elle remarque une atmosphère différente lorsqu’il n’y a que des femmes. «On est plus là pour le plaisir. Les hommes ont davantage tendance à faire jouer l’aspect compétition et ce n’est pas toujours simple de les suivre. Là on est vraiment dans la bienveillance et le partage, sans la performance à tout prix.»

Ce mercredi 8 mars, Journée des droits des femmes, a été l’occasion pour ces cyclistes de se retrouver afin de faire un petit tour avant le début officiel de la saison, le 26 mars prochain. Les sorties ont lieu chaque dernier dimanche du mois et sont accessibles pour tous niveaux.

Un attrait toujours plus marqué Afficher plus L’attrait du cyclisme féminin s’est concrétisé l’an dernier par la création du Tour de Romandie différencié, lequel a connu un grand succès populaire. 24HEURES/YVAIN GENEVAY Bien connu dans le monde de la petite reine morgien, Bastien Froidevaux, gérant du magasin de cycles du même nom à Morges, constate une hausse des demandes de la clientèle féminine. «On la remarque à tous niveaux, que ce soit du côté des pendulaires, qui comptent presque davantage de femmes que d’hommes, ou pour l’aspect sportif.» Allusion notamment au Tour de Romandie féminin, qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Si cette tendance est moins nette du côté des VTT sportifs, l’ancien cycliste professionnel note un accroissement aussi en dehors de l’aspect commercial. «Sur la route, on en croise toujours plus.» Pour lui, c’est le résultat d’efforts accomplis ces dernières années. «La branche a essayé de développer des vélos et des vêtements plus adaptés aux femmes, ça aide. Et puis le nombre appelle le nombre. Plus il y en a, plus ça motive les autres.» Pour l’ancien professionnel, la section féminine du Cyclophile est une très bonne nouvelle. «J’espère qu’il y aura aussi des sorties prévues tous ensemble, afin d’éviter une séparation femmes-hommes. Mais c’est une offre intéressante qui répond à une demande, c’est certain.»

