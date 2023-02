Intempéries – Le cyclone Gabrielle en Nouvelle-Zélande a fait 3 morts Trois personnes sont mortes en Nouvelle-Zélande du fait du cyclone Gabrielle, qui s’est abattu sur le pays en début de semaine, ont annoncé mercredi les autorités.

Des habitants d’Esk Valley réfugiés sur leur toit sont sauvés des inondations par des secouristes en hélicoptère, le 13 février 2023. AFP

Un corps a été retrouvé à l’endroit où un pompier avait été porté disparu lors de l’effondrement d’une maison pendant les intempéries à West Auckland, et deux autres dans la région de Hawke’s Bay, dans l’île du Nord, a indiqué le ministre de la Gestion des urgences, Kieran McAnulty.

Même si le pire est passé, les autorités ont averti mercredi que tout danger n’était pas encore écarté.

Des vents violents et des pluies diluviennes ont affecté dans la nuit de lundi à mardi l’île du Nord, où vivent plus des trois quarts des cinq millions d’habitants du pays, provoquant inondations et glissements de terrain.

Le Premier ministre Chris Hipkins a qualifié Gabrielle d’«événement météorologique le plus important survenu en Nouvelle-Zélande durant ce siècle», et l’état d’urgence national a été décrété pour une semaine.

AFP

