Chablais valaisan – Le cygne blessé par une flèche est mort L’oiseau victime d’un tir à l’arc la semaine dernière à Monthey a été retrouvé sans vie par un photographe animalier. David Genillard

L’oiseau avait été retrouvé sur l’étang des Mangettes, une aile transpercée par une flèche.

La surveillance dont il faisait l’objet depuis vendredi n’y aura pas suffi: le cygne blessé il y a une dizaine de jours par une flèche a été retrouvé mort, indique «Le Nouvelliste». Selon le quotidien valaisan, c’est un photographe animalier qui a retrouvé l’oiseau sans vie, sur la berge de l’étang des Mangettes, lundi.

Une semaine plus tôt, un promeneur avait découvert l’animal l’aile transpercée par une flèche. Il avait fallu plusieurs jours aux secours pour capturer l’oiseau et lui retirer le trait.

Surveillance

Depuis, l’oiseau faisait l’objet d’une surveillance patiente: plusieurs photographes animaliers ont veillé aux abords de l’étang et le garde-chasse est lui-même revenu sur place chaque jour. «Il semblait en forme, déclare-t-il au «Nouvelliste». Mais un autre couple de cygnes est venu s’installer au même endroit. Ces oiseaux sont très agressifs et territoriaux et ils ne le laissaient plus entrer dans l’eau.»

Difficile de dire si l’oiseau est mort à cause de ses congénères, d’un renard ou des suites de sa blessure liée à la flèche, déclare encore Philippe Dubois. Ce dernier ne privilégie pas cette dernière hypothèse, étant donné que le cygne s’alimentait de nouveau.