Bon anniversaire - Le D! Club a 25 ans

On ne s’amusera pas à calculer quel concert fut reporté – une fois, deux fois, trois? – et quel spectacle s’est ajouté depuis que les salles ont pu, à pas prudents, relancer leurs programmations et la vente de leurs billets. Le résultat visible s’apparente à une cascade de prestations annoncées pour ces prochains mois, avec dans le cas des Docks lausannois la moyenne d’une soirée musicale tous les trois jours jusqu’à fin décembre – et le calendrier conserve presque ce tempo jusqu’en mai! Le public suivra-t-il? La réponse au gré des prestations prochaines de Hoshi, Yelle, Egopusher, Les Fils du facteur, etc. Nombreux sold out.

Une certitude: le programme déploie un équilibre intelligent entre nouvelles tendances pop, pas de côté expérimentaux, artistes romands placés en ouverture ou, souvent, en tête d’affiche – à l’image d’Arma Jackson, des Animen ou d’Orchestre tout-puissant Marcel Duchamp XXL. La crise et ses restrictions de voyage ont rendu plus francophile que jamais ce menu d’automne: Sébastien Tellier, The Liminanas, Kid Francescoli, Clara Luciani, Wax Tailor… Avec, pour secouer le tout, quelques grenades électriques du calibre de Viagra Boys, Sepultura et The Stranglers, l’automne à Sévelin s’annonce show. FBA