Roman graphique sulfureux – «Le dahlia noir» inspire encore Après James Ellroy et David Fincher, les Français Run et Florent Maudoux déterrent le corps d’Elizabeth Short, assassinée à Los Angeles en 1947. Cécile Lecoultre

Run et Florent Maudoux reviennent sur les débuts d’Elizabeth Short à Los Angeles dans «A Short Story», son amour fou pour le cinéma.

À l’instar d’une Marilyn Monroe dont le destin n’a cessé d’inspirer les fantasmes, Elizabeth Short mobilise encore les imaginations. Le meurtre crapuleux de cette provinciale du Massachusetts venue s’installer à Los Angeles pour conquérir les étoiles a au moins fondé l’œuvre d’un écrivain majeur du XXe siècle quand, en 1987, James Ellroy canalisait dans «Le dahlia noir» l’énergie crapuleuse d’une Cité des Anges mythique.

L’affaire aux méandres complexes, à l’issue jamais établie et confuse dès le départ de l’enquête en janvier 1947, a donné matière à une douzaine de films, dont un Brian de Palma peu mémorable. La brune coupée en deux a été illustrée dans plusieurs bandes dessinées, voir l’album notoire de Matz et David Fincher. Pourquoi y revenir encore? Les Français Run et Florent Maudoux s’y essaient avec un culot éditorial plutôt remarquable.

Des cadrages cinématographiques dans un album hybride à souhait, une esthétique hyper réaliste jusqu’au grotesque

Par sa forme ambitieuse sous format couleurs ou noir et blanc, autant que par son esthétique hybride, «A Short Story – La véritable histoire du dahlia noir» pose ainsi en manifeste artistique, one shot venu d’une paire improbable sur cette scène de crime. Sous le nom de code Run se cache un entrepreneur multimédia qui, à 46 ans, poursuit un cap indépendant au sein du Label 619, créé «comme un coup de pied au cul de la BD franco-belge» en 2008.

Conduisant des projets atypiques, albums, films, pulp comme le magazine «Doggybags», ce patron retrouve dans l’aventure «Dahlia noir» Florent Maudoux, autre créateur un peu braque. «Run m’a toujours laissé beaucoup de liberté, explique ce dessinateur de 43 ans, qui me protégeait de moi-même quand je passais par des idées très bizarroïdes.»

Deux atypiques aux commandes

L’association crépite en bonne intelligence. Au scénario, Run s’est replongé comme tant d’autres dans le dossier Elizabeth Short, le Français se concentre sur les années qui ont précédé le drame. Du «papillon social» attiré par les lumières de la ville, à la jeune fille rejetée par ses compagnes de chambrée, proie potentielle si esseulée dans la mégapole, un destin somme toute banal s’esquisse.

Fiches chronologiques, documents d’époque, archives diverses et quelques dessins quand même… LABEL 619/DR

Mais à chaque fois que pointe l’ennui d’un récit ressassé, l’illustration vient bousculer l’ordinaire, feu d’artifice de coupures de presse, photos d’archives, cartes géographiques et même publicités des gazettes d’époque. Les dessins de Florent Maudoux s’inscrivent dans cette ligne nostalgique. Puisant un style hyperréaliste dans le pop art d’Andy Warhol et ses suiveurs, l’artiste n’évite pas le grotesque du «copié à la manière de». Comme une vision prémonitoire pourtant, ce masque de laideur qu’il colle à Elizabeth Short témoigne déjà de sa beauté bientôt tailladée par son assassin. Une curiosité.

