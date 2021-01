Rallye-raid – Le Dakar 2021 a tenu ses promesses Retour sur la victoire de Peterhansel, le doublé Honda en moto, les débuts de Mike Horn et les sensations des Suisses. Jean-Claude Schertenleib

La joie des vainqueurs en auto, Stéphane Peterhansel (à dr.) et son copilote Edouard Boulanger . AFP

Stéphane Peterhansel (Mini), Nasser Al-Attiyah (Toyota) et Carlos Sainz Senior (Mini): ils étaient les trois grands favoris du deuxième Dakar à la sauce saoudienne, ils se retrouvent sur le podium, dans l’ordre inverse d’il y a douze mois. Plus que jamais, le Dakar est affaire de spécialistes et même si aucun rallye-raid ne ressemble à un autre, l’expérience prime par-dessus tout, car elle permet de garder le plus possible la tête froide et éviter les pièges principaux.

Or, les pièges étaient nombreux ces deux dernières semaines, placés volontairement par l’organisation pour compliquer la tâche des équipages et, ainsi, essayer de diminuer le rythme de la course. Principal changement: le roadbook était distribué juste avant le départ et non plus la veille, comme auparavant; un roadbook qui se présentait, pour les véhicules à quatre roues (autos, SSV et camions), sous la forme d’une tablette numérique.

L’idée? Redonner à la navigation un rôle central et mettre fin aux activités des «mapmen», des cartographes qui passaient la nuit à préparer le tracé pour les équipes les plus importantes. C’est d’ailleurs un ancien de ces spécialistes de la carte, le Français Edouard Boulanger, qui naviguait pour la première fois Stéphane Peterhansel. Une première victorieuse: «Même après autant d’années, la pression est toujours là. Il faut se donner à fond et être complet: une bonne voiture, un bon team et un top copilote», explique l’homme aux 14 victoires. Avec Boulanger, le team X-Raid et leur buggy Mini, Peterhansel avait tout pour lui.

Nasser Al-Attiyah? Le Qatari, comme toujours, a tout donné, mais dans une épreuve comme le Dakar, la tâche des équipes qui choisissent des 4 x 4 face aux buggys deux roues motrices, devient de plus en plus compliquée. Parce que, pour tenter d’équilibrer les chances, les buggys bénéficient de pneus plus larges que les 4x4 et, sur les tronçons caillouteux, cela se remarque. Équipier d’Al-Attiyah chez Toyota, le Sud-Africain Giniel De Villiers a ainsi été victime de plus de vingt crevaisons, contre 11 à Al-Attiyah, ce qui est encore plus du double que le vainqueur Peterhansel (buggy Mini). Jeudi soir, au dernier bivouac avant l’étape finale, Al-Attiyah a d’ailleurs profité de la visite de Jean Todt, le président de la FIA (Fédération internationale automobile), pour lui expliquer la situation.

Moto: doublé Honda

Les deux premiers en moto: Kevin Benavides et Ricky Brabec. AFP

Il y a douze mois, l’Américain Ricky Brabec mettait fin à une série de 18 victoires KTM sur deux roues. Grâce à l’Argentin Kevin Benavides et à ce même Brabec, Honda conserve son sacre en réussissant le doublé. La domination du team officiel du HRC a été impressionnante, quand on dira encore que le Chilien «Nacho» Cornejo a abandonné (chute) alors qu’il était en tête et que l’Espagnol Joan Barreda jouait lui aussi le podium, lorsqu’il a dû renoncer, conséquences d’une chute survenue deux jours plus tôt et d’une commotion qui lui a fait commettre une erreur étonnante: il a oublié de faire le plein de sa moto à un ravitaillement!

KTM et ses marques «sœur», comme Husqvarna et GasGas? L’Australien Toby Price est tombé lourdement alors qu’il était en tête du classement général, l’Autrichien Matthias Walkner a perdu toutes ses chances sur un problème technique dès la première journée, alors que le Français Xavier De Soultrait (Husqvarna semi-officielle) réussissait un rallye «à la Peterhansel», en étant toujours placé, avant lui aussi d’être éliminé sur chute.

Mike Horn, objectif 2023

Mike Horn et Cyril Despres ont terminé 10e. AFP

Un «amateur» (de la navigation en rallye-raid) dans un monde de grands professionnels: Mike Horn avait tout à apprendre aux côtés de Cyril Despres… et il a appris. Venus là avec un objectif 2023 clair, les deux hommes disposaient d’une Peugeot laboratoire, récoltant un maximum de données qui serviront à développer le véhicule du futur, mû par une pile à combustible alimentée à l’hydrogène: «Du sport automobile avec des moteurs traditionnels, on ne peut pas continuer comme ça. Si on ne change pas, des épreuves comme le Dakar disparaîtront», explique l’aventurier de Château-d’Œx.

Engagés dans ce projet «zéro émission», Despres (quintuple vainqueur à moto) et Mike Horn terminent une course en crescendo au dixième rang (4e chrono de l’ultime spéciale du rallye, ce vendredi). La preuve par la performance des progrès du navigateur: «Au début, j’ai juste dû trouver le décodeur pour comprendre ce que Mike voulait dire quand il parlait de cent huitante ou cent nonante mètres», rigole le pilote français.

Chez Rebellion, enfin, la course a été compliquée avec plusieurs problèmes mécaniques et l’abandon des Vaudois Alexandre Pesci – Stephan Kuhni, après un tonneau provoqué par une casse moteur.

Brabeck-Letmathe: «Un vecteur d’émotions» Afficher plus Nicolas Brabeck-Letmathe et Bruno Bony . LDD Nicolas Brabeck-Letmathe, un 15e rang en SSV (buggys légers) pour une première expérience, c’est mission accomplie? Le bilan est très positif. Ce fut une belle aventure, plus humaine que celles que j’avais vécues ces dernières années à moto. Sur deux roues, c’est plus brutal, dans le bien et dans le mal. Le plaisir? Énorme, avec mon navigateur Bruno Bony, on s’est amusés. Le côté partage est intense. Il a fallu gérer la voiture. Ce fut un Dakar dur, du début à la fin; ainsi, ce matin, on a eu droit aux dunes les plus compliquées de la quinzaine et suite à une erreur de ma part, on a bien failli y rester bloqué. Le Dakar dans le monde «covidien»? C’est bien sûr irrationnel, mais je crois que cette épreuve reste un vecteur d’émotions important. J’entends ceux qui critiquent, mais je crois aussi qu’il est bon, dans des circonstances aussi particulières, de pouvoir déconnecter. Mais il faudra aussi, immédiatement, se reconnecter! Expérience à répéter en 2022? Oui, avec l’envie de faire mieux. La première semaine, nous avons connu des soucis de performances du véhicule. Ce fut meilleur par la suite. Nous terminons 15e d’une catégorie où nous étions plus de 50 au départ, nous ne sommes finalement pas très éloignés du top 10. Je me dis qu’avec l’expérience acquise et plus d’entraînement, il y a de quoi réussir quelque chose de bien.