La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2022 (COP 27) se déroule dans un mois en Égypte et c’est un signal important que le Danemark vient de donner en faveur de la justice climatique. Le gouvernement s’est engagé à verser l’équivalent de 12 millions de francs suisses à des pays du Sud, principalement au Sahel, pour les dégâts causés par le réchauffement climatique qui affecte particulièrement ces régions. Pour le ministre danois de la Coopération et du développement, Flemming Møller Mortensen, il est «tout à fait injuste» que les pays les plus pauvres soient ceux qui souffrent le plus des conséquences du changement climatique, alors qu’ils y ont nettement moins contribué.

«En Suisse, chaque habitant∙e émet 14 tonnes de CO 2 par an alors que la moyenne mondiale s’élève à 6 tonnes.»

C’est un fait. Les pays industrialisés, et émergents comme la Chine ou l’Inde, sont les principaux responsables du dérèglement climatique. Nos modes de production, de consommation, nos déplacements et, aspect souvent méconnu, notre système alimentaire, reposent en grande partie sur les énergies fossiles. Résultat: en 2019, l’empreinte carbone moyenne par personne dans les pays industrialisés était 23 fois supérieure à celle d’un∙e habitant∙e d’un pays dit «moins avancé». En Suisse, chaque habitant∙e émet 14 tonnes de CO 2 par an alors que la moyenne mondiale s’élève à 6 tonnes.

Toutes les régions de notre planète subissent les conséquences du réchauffement. Les experts viennent d’annoncer que nos glaciers n’ont jamais autant fondu qu’en 2022 avec une perte de volume total de 6%. Non loin, en Italie, de violentes inondations se sont récemment abattues sur le centre du pays, coûtant la vie à onze personnes et détruisant de nombreuses habitations. En une nuit, il est tombé par endroits l’équivalent de six mois de précipitation.

Mais que dire de la situation au Pakistan? Cet été, des pluies de mousson diluviennes ont inondé un tiers du pays. Bilan: plus de 1600 morts et 7 millions de personnes déplacées. Que dire également de la situation dans la Corne de l’Afrique? Pour la cinquième fois d’affilée, cette région se dirige vers une saison des pluies trop faible, alors que 22 millions de personnes y sont déjà menacées de famine.

Petit pays mais grand rôle

En reconnaissant sa part de responsabilité dans le dérèglement climatique et en soutenant modestement les pays du Sud qui y sont fortement exposés, le Danemark fait œuvre de pionner. La Suisse doit lui emboîter le pas lors de la COP 27. Elle doit en outre respecter les engagements déjà pris dans le cadre des Accords de Paris et donc consacrer 1 milliard de francs par an à des mesures d’adaptation et de protection du climat dans les pays pauvres. À côté de cela, elle doit s’engager en faveur d’une production alimentaire respectueuse du climat, plus précisément agroécologique. Petit pays, la Suisse peut ici jouer un grand rôle.

Sonja Tschirren Afficher plus Responsable des dossiers climat et agroécologie chez Swissaid

