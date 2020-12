Grisons – Le danger d’avalanche a raison de certaines lignes ferroviaires La neige continuait de perturber dimanche matin le trafic ferroviaire et routier dans les Alpes, surtout dans le sud-est de la Suisse.

La neige a fortement perturbé le trafic routier au Tessin. KEYSTONE/Ti-Press

La neige continuait de perturber dimanche matin le trafic ferroviaire et routier dans les Alpes, surtout dans le sud-est de la Suisse. Plusieurs lignes ont dû être fermées en raison du danger d’avalanche ou de fortes chutes de neige.

La ligne de la Bernina des chemins de fer rhétiques est toujours fermée dimanche entre Poschiavo (GR) et Pontresina (GR) en raison du danger d’avalanche. Comme la route n’est pas non plus praticable, des bus de remplacement ne peuvent pas circuler, ont précisé déjà samedi soir les chemins de fer rhétiques. De nouvelles informations seront données lundi matin, avaient-ils fait savoir.

Egalement en raison du risque d’avalanche, la ligne est interrompue entre S-chanf (GR) et Scuol-Tarasp (GR). Des bus de remplacement circulent, selon le site des CFF. D’autres trains régionaux sont aussi supprimés dans cette région. Cette vidéo a été tournée hier.

En revanche, les perturbations en début de matinée ont pu être levées sur la ligne entre Andermatt (UR) et Sedrun (GR) ainsi qu’entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR). Les trains circulent à nouveau selon l’horaire, ont indiqué les CFF.

D’après Alertswiss, la route de la Furka entre Hospental (UR) et Realp (UR) est fermée en raison d’un danger d’avalanche. Ainsi, le transport automobile de la Furka a également été interrompu entre Oberwald (VS) et Realp. Le canton d’Uri a indiqué que la route du Susten a aussi été fermée entre Wassen et Färnigen pour les mêmes risques.

Danger d’avalanche

Le risque d’avalanche est élevé sur les pentes abruptes et ombragées, au-dessus de 2400 mètres d’altitude. L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) a prévu pour dimanche le deuxième plus haut degré de danger (degré 4) pour le nord du Tessin, le val Calanca (GR), le val Mesolcina (GR) et une grande partie de l’Engadine, toujours dans les Grisons.

C’est pour cette raison que le Super-G dames à St-Moritz a été annulé pour ce dimanche. La course de samedi avait également dû l’être à cause du trop-plein de neige.

Des degrés 3 (danger d’avalanche considérable) et 2 (danger modéré) ont aussi été émis. Le SLF indique qu’il faut s’attendre à de nombreuses avalanches spontanées de moyenne à grande ampleur. Elles pourraient être déclenchées par des sportifs individuels qui font de la randonnée à ski, du ski freeride ou de la raquette hors des pistes balisées, met en garde l’institut.

Selon SRF Meteo dimanche sur Twitter, 112 centimètres sont tombés depuis vendredi à San Bernardino (GR), 98 à Bosco/Gurin (TI) et 93 à Andermatt (UR). Ont également été mesurés 43 centimètres à Davos (GR) et 30 à Adelboden (BE).

ATS/NXP