Braquage à l’explosif de bancomats – «Le danger de ces attaques est inquiétant» La police cantonale se dit préoccupée par ces braquages à l’explosif ou au gaz, qui se déroulent souvent près d’habitations. Claude Beda

L’attaque à l’explosif du bancomat de Bière jeudi a provoqué d’importants dégâts. Le montant dérobé n’a pas été communiqué. 24 heures/Marie-Lou Dumauthioz

Des malfrats ont fait sauter le bancomat de la Raiffeisen de Bière jeudi. Éloignés des convois de fonds qui embarquent désormais moins d’argent et qui ne circulent plus de nuit, les braqueurs sont-ils en train de se rabattre sur les bancomats? La police cantonale ne constate pas une augmentation des braquages de ceux-ci à l’explosif.

«Avec un cas par an, on ne peut pas parler de série.» Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale

«Avec un cas à l’explosif par an dans le canton, on ne peut pas parler de série, explique Jean-Christophe Sauterel, porte-parole. En revanche, nous sommes très préoccupés par le danger potentiel de ces attaques à l’explosif ou au gaz qui se déroulent souvent près d’habitations et de ruelles passantes.»

Les banques déploient des mesures pour sécuriser leurs bancomats. «Mais nous ne les communiquons pas, par sécurité», souligne Jean-Pascal Baechler à la Banque Cantonale Vaudoise. Pareil à la Raiffeisen, particulièrement visée par ces attaques à l’explosif en raison de la densité de son réseau (1638 bancomats en Suisse): «Nous sommes en contact régulier avec d’autres banques, la police, Fedpol et des fournisseurs de bancomats pour mettre en œuvre d’autres mesures de sécurité.»

Claude Béda est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 heures. Passionné par les sujets de société et la vie des gens d’ici, il a couvert plusieurs régions du canton, avant de rejoindre la rédaction lausannoise. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.