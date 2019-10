Le danger viendra des airs pour la Suisse

Åge Hareide, le coach norvégien du Danemark, n’est pas aussi mystérieux que Vladimir Petkovic. Le sélectionneur des «Danish Dynamites» pense avoir clairement identifié le problème de son adversaire et ne va pas se priver d’appuyer là où ça fait mal. «Je n’ai pas beaucoup de questions sans réponses avant ce match. Cette semaine, on a essayé d’entraîner ce que nous avons imaginé pour battre la Suisse. Ma seule incertitude concerne la composition de départ. Nous devons encore voir comment les joueurs réagissent les uns par rapport aux autres, afin de savoir qui correspond le mieux au match.» Hareide veut mettre une grosse pression sur les défenseurs centraux helvétiques, dont le jeu de tête serait, selon lui, déficient. C’est du moins ce qu’il retire des dernières prestations suisses.

Vladimir Petkovic, lui, était fatigué qu’on lui rappelle que son équipe avait tendance à craquer dans les derniers instants. «Premièrement, on n’a pas pris de buts lors du dernier match! a-t-il raillé. On doit être prêts à jouer notre jeu pendant 90, voire 95 minutes. Même en fin de rencontre, on doit continuer à être proactifs. Il faut aussi que nous apprenions à devenir plus concrets devant, pour s’éviter ces situations. On doit rester positifs dans le jeu jusqu’au bout. Rester cool, sur notre ligne et ne pas se laisser mettre sous pression.»

Samedi, cette fameuse pression sera de toute façon des deux côtés. Les Danois n’ont pas droit à l’erreur et la Suisse se rendrait l’avenir confortable en rentrant à Genève avec au moins un point.

Robin Carrel Copenhague