Dès Fr. 2'850.- | Reporté du 30 mai au 7 juin 2021 – Le Danube, son delta et la péninsule balkanique A bord du MS Vivaldi 5 ancres, de la Roumanie à la Hongrie, en passant par la Serbie, vous serez emportés par un tourbillon d'émotions et de saveurs inégalables.

Work in progress Gaelle Marcel Unsplash

Laissez-vous surprendre et enchanter par cette croisière qui vous emmènera au cœur des Pays de l'Est où vous y découvrirez des villes à l'élégance intemporelle. Vous pourrez admirer des villes aux paysages remarquables et à l'architecture élégante. Vous visiterez Novi Sad, capitale de la province de Voïvodine, considérée comme « l'Athènes serbe », qui vous surprendra culturellement et artistiquement, mais aussi Roussé, l'un des plus grands ports de Bulgarie, méli-mélo de cultures bulgares et roumaines.

Programme Afficher plus Dimanche 30 mai 2021: Genève – Bucarest – Tulcea (Roumanie)

Genève – Bucarest – Tulcea (Roumanie) Lundi 31 mai 2021: Tulcea – Sulina – Crisan (Roumanie)

Tulcea – Sulina – Crisan (Roumanie) Mardi 1 juin 2021: Oltenita (Roumanie)

Oltenita (Roumanie) Mercredi 2 juin 2021: Rousse (Bulgarie)

Rousse (Bulgarie) Jeudi 3 juin 2021: Rousse

Rousse Vendredi 4 juin 2021: Les portes de fer

Les portes de fer Samedi 5 juin 2021: Belgrade – Novi Sad (Serbie)

Belgrade – Novi Sad (Serbie) Dimanche 6 juin 2021: Osijek (Croatie) – Mohacs (Hongrie)

Osijek (Croatie) – Mohacs (Hongrie) Lundi 7 juin 2021: Budapest (Hongrie) – Genève

Prix par personne

Prix par personne pont intermédiaire: Fr. 2 850.- (prix unique)

Supplément pont supérieur: Fr. 130.-

Supplément cabine individuelle: Fr. 800.- (nombre limité)

Forfait excursions classique: Fr. 270.-

Détail des prestations Afficher plus Ce prix comprend: Le vol de ligne de Genève à Bucarest et retour de Budapest à Genève. Les transferts de l’aéroport de Bucarest à Tulcea et du port de Budapest à l’aéroport

La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J9

Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)

Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC

Le cocktail de bienvenue

L'animation à bord

La soirée de gala

L'assistance de notre animatrice à bord

Les soirées folkloriques à Tulcea et Roussé

L'assurance assistance/rapatriement

Les taxes portuaires. Ce prix ne comprend pas: Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts

L'assurance annulation/bagages

Les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence)

Les acheminements

Les dépenses personnelles. Formalités: Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

Les plus CroisiEurope

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

Système audiophone pendant les excursions

Présentation du commandant et de son équipage

Animation à bord

Assurance assistance/rapatriement

Taxes portuaires incluses

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter:

Michèle Paoli

Téléphone: 079 435 12 35

E-mail: michele.paoli@tamedia.ch