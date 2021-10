La réputation d’internet a résolument changé depuis quelques semaines et les révélations de la cyberattaque de la Commune de Rolle. L’internaute lambda a compris qu’il n’est plus à l’abri des gangsters du web, prêts à tout pour soutirer de l’argent même aux fondations à but social ou aux hôpitaux. Notre confort de navigation dans une agréable insouciance doit être un souvenir. En ouvrant notre poste d’ordinateur, l’internaute que nous sommes doit avoir conscience en permanence des dangers qui le guettent. Des périls qui ont mis en lumière l’arrière-boutique de la Toile, le dark web.

Qu’est-ce qui se cache dans ces tréfonds du web? Comment fonctionne l’internet clandestin et qui y trouve-t-on? Les explications qu’apporte le «24 heures» ne sont pas rassurantes. Le dark web, c’est le supermarché du crime où on peut acheter tout ce qui est illégal ou presque, du fusil d’assaut aux stupéfiants en passant par des trafics humains bien plus sinistres.

Le dark web, c’est l’humanité dans sa plus grande noirceur sur la table de votre cuisine.

Il y a de quoi être effrayé. Mais il convient aussi de nuancer. Cette criminalité a malheureusement toujours existé. Elle est toujours injustifiable aujourd’hui. Ce qui est déstabilisant, c’est qu’elle est accessible en quelques clics de souris. Le dark web, c’est le crime qui se donne en exhibition dans le confort de votre salon. C’est l’humanité dans sa plus grande noirceur sur la table de votre cuisine.

En donnant cette sensation d’être accessible facilement et d’offrir une complète impunité, le web clandestin trompe son monde. Il demande d’abord quelques connaissances pour l’atteindre. Il nécessite surtout de prendre des précautions infinies avant de s’y aventurer. Certes, il n’y a plus besoin de se rendre de nuit dans une ruelle coupe-gorge pour entrer en contact avec les criminels, mais le darknet n’est pas sûr pour autant. Les experts le répètent: c’est un monde sans foi ni loi. Tous les téméraires, fascinés par ce monde mystérieux, feraient bien de s’en souvenir avant d’y mettre un pied virtuel. Sans quoi ils risquent de perdre des biens aussi précieux que des données personnelles et des souvenirs enregistrés bêtement sur leur disque dur.

