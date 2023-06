Développement durable – Le «Davos des jeunes» en marche pour un monde meilleur Ils sont dynamiques, brillants et veulent contribuer à un avenir plus durable: la section suisse de One Young World était réunie à l’EPFL. Alain Detraz

La cofondatrice du mouvement global One Young World, Kate Robertson, était présente pour la conférence de la section suisse. De g. à dr., Jessica Jones, Livia Altmann et Johanna Lindenstruth (comité et organisatrices de la manifestation). Patrick Martin

Qui, en Suisse romande, connaît One Young World? Cette organisation non gouvernementale est pourtant présente sur tous les continents et son deuxième sommet mondial s’était déroulé à Zurich en 2011. La liste des sponsors – des multinationales et de grandes entreprises suisses – montre que l’organisation rayonne davantage dans le monde des affaires internationales qu’auprès du grand public. Son antenne helvétique s’est réunie en conférence cette semaine au SwissTech Convention Center, sur le site de l’EPFL. Pendant deux jours, l’événement a réuni plus de 150 jeunes leaders de tout le pays. Dans quel but? Réseauter, se former et, potentiellement, sauver le monde.