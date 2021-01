Transparence et marchés publics – Le DDPS dépense des millions en catimini Le Département de la défense attribue de nombreux marchés publics de façon non transparente. L’exemple d’une société informatique montre pourquoi c’est problématique. Christian Brönnimann , Roland Gamp

En 2019, le Département fédéral de la défense (DDPS) a versé près de 60 ​millions de francs à la société informatique Global IT. (Photo d’illustration.) KEYSTONE

En 2019, la société informatique Global IT a fourni au Département fédéral de la défense (DDPS) des biens et services pour près de 60 ​millions de francs. C’est environ 250’000 ​francs par jour ouvrable. Quand l’État dépense de telles sommes, les citoyennes et citoyens doivent pouvoir vérifier de quoi il s’agit – en théorie. Car sur la plateforme internet où la Confédération publie les mandats qu’elle attribue, on ne trouve aucune trace des commandes du DDPS à Global IT.

Sans transparence, le risque de contrats douteux augmente. Divers cas l’ont montré dans le passé. «Pour prévenir la corruption, assure Martin Hilti, directeur exécutif de Transparency International Suisse, il est important que les autorités publient activement des informations importantes, notamment en matière de marchés publics».