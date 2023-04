Nicola Sturgeon, première ministre écossaise démissionnaire, n’a pas eu de chance. Quelques semaines après avoir porté un projet de loi parmi les plus «trans-friendly» d’Europe, elle s’est heurtée à un cas cauchemardesque: celui d’Isla Bryson, une femme trans condamnée pour deux viols commis en tant qu’homme. Toujours dotée d’un appareil génital masculin, elle a d’abord été affectée à une prison pour femmes, puis redirigée chez les hommes suite au tollé médiatique. L’histoire retiendra la non-réponse embarrassée de la première ministre, face caméra, à la question: «Est-ce qu’Isla Bryson est une femme?»

Sous l’épisode extrême, un débat de fond: la question de l’autodétermination de genre agite le Royaume-Uni depuis des années et le point le plus brûlant de la controverse est celui des espaces féminins. Prisons, vestiaires, saunas, bars lesbiens, compétitions sportives: qui peut prétendre à leur accès? Toute personne qui se sent femme indépendamment de son anatomie, car il est indigne de réduire quelqu’un à ses organes génitaux? Ou alors, l’anatomie a son importance, notamment pour les autres femmes du vestiaire, qui peuvent se sentir fragilisées par l’irruption de traits corporels masculins dans leur intimité?

La première option, qui sépare le ressenti de genre de la réalité biologique, s’accorde avec le principe d’autodétermination. Elle a le vent en poupe. Le projet de loi écossais voté fin 2022 permet de changer de genre à l’état civil, dès 16 ans, sur simple déclaration et sans avis médical. En février, l’Espagne s’est dotée d’une loi semblable. Et, le saviez-vous? En janvier 2022, la Suisse les avait précédées.

Mais le saviez-vous? La plupart des gens autour de moi l’ignorent et ça me stupéfie: en Espagne, au Royaume-Uni, les lois sur l’autodétermination ont soulevé un débat tellurique. Elles n’ont pas seulement horrifié les réacs et les bigots. Elles ont profondément divisé la gauche et les féministes. Les unes s’inquiétant de voir le droit des trans empiéter dangereusement sur le droit des femmes. Les autres prônant une inclusion qui ne doit pas se laisser décourager par une frange de cas limites. Au milieu, des personnes trans mortifiées de voir une petite minorité d’abuseurs du type Isla Bryson ternir l’image d’une communauté à peine sortie du placard.

Passionnant débat. Qui n’a simplement pas eu lieu en Suisse. Encéphalogramme conversationnel plat au pays de la démocratie directe. Est-ce le signe d’une approbation unanime de l’autodétermination? J’en doute. Ce dont je suis sûre: l’UDC salive déjà en attendant un cas Bryson sauce helvétique.

Anna Lietti Chroniqueuse à «24 heures»

