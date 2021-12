Budget de l’État de Vaud 2022 – Le débat sur le budget cantonal tourne autour des communes Le Grand Conseil approuve le projet de budget dans ses grandes lignes, mais une bataille s’annonce sur le sort financier des communes. Renaud Bournoud

Le Grand Conseil vaudois. KEYSTONE

Les relations délétères entre le Canton et les communes impriment leur marque sur le traitement du budget 2022 de l’État de Vaud.

Mardi, le Grand Conseil a voté l’entrée en matière sur le projet de budget concocté par le Conseil d’État (105 voix contre 16 et 8 abstentions). Les refus sont principalement issus de l’UDC et les abstentions de la gauche non gouvernementale.

Mais le sort financier des communes préoccupe de gauche à droite. L’UDC Jean-François Thuillard a prévenu d’entrée: «Alléger la charge fiscale de nos citoyens, oui, mais pas au détriment des communes qui n’auront pas d’autre choix que d’augmenter leur taux d’imposition.»