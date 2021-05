Céline Vara, 36 ans, maman de deux petites filles, est placée sous protection policière. La conseillère aux États écologiste neuchâteloise l’a demandée après avoir reçu des menaces de mort par courrier et des flots de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Son tort? Avoir proclamé et expliqué son soutien à l’initiative populaire qui exige l’abandon des pesticides de synthèse en Suisse.

Franziska Herren, elle, vient de renoncer à participer physiquement à des événements de campagne. Pour les mêmes raisons que Céline Vara. La quinquagénaire bernoise est à l’origine de l’autre initiative soumise au vote le 13 juin, celle qui promeut «une eau potable propre», exempte de produits phytosanitaires dangereux. Plus question pour cette militante de prendre des risques lors de débats publics, même face à une assistance restreinte par les restrictions sanitaires. Elle se voit donc contrainte de se mettre en retrait jusqu’à ce que la tension retombe.

À trois semaines des votations fédérales, le bilan n’est guère plus reluisant dans l’autre camp. Char incendié dans la campagne broyarde, affiches détruites… Le week-end dernier, des agriculteurs schaffhousois qui tenaient un stand sur la place publique ont encore été pris pour cible par des activistes antipesticides.

Les opposants comme les partisans de ces initiatives font leur possible pour condamner ces actes intolérables. Ils ont lancé cette semaine des appels au calme. Mais on les sent un brin désemparés, presque dépassés par les événements et les débats qui s’enflamment. La culture politique suisse n’est pas faite de tant d’excès et d’attaques assassines.

«Sans ces initiatives, les dirigeants de Syngenta n’auraient pas décidé d’augmenter le développement et la commercialisation de solutions biologiques en Suisse.»

Ce climat malsain ne doit cependant pas faire oublier les conséquences positives des discussions en cours. Les deux textes auront mis en lumière une thématique importante, de vives préoccupations chez les consommateurs et la volonté du monde agricole d’y répondre. Même s’ils ne trouvent pas grâce auprès du peuple et des cantons, comme le laissent entendre les sondages, cet héritage restera.

Sans ces initiatives, on n’aurait pas entendu le patron du géant agricole Fenaco promettre d’intensifier les efforts du groupe dans la réduction de l’usage de pesticides et d’herbicides chimiques. Les dirigeants de Syngenta, mastodonte tout-puissant de l’agrochimie mondiale, n’auraient pas décidé d’augmenter le développement et la commercialisation de solutions biologiques en Suisse. Les autorités valaisannes, parmi d’autres, n’auraient sans doute pas débloqué des millions pour favoriser le désherbage mécanique en arboriculture.

Le Conseil fédéral et le parlement, eux, n’ont pas saisi le message en examinant les propositions drastiques des initiants. Comme souvent, ils ont renoncé à élaborer tout contre-projet, estimant que les efforts consentis par les offices fédéraux et les milieux concernés étaient suffisants. Ils ont regardé le train passer. Et la locomotive s’est emballée.

Patrick Monay Afficher plus Chef de la rubrique Suisse Yvain Genevay

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.