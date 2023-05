Du vent dans les palmes 8/12 – Le début de la fin Au Marché du Film, des stands commencent déjà à ranger. Pascal Gavillet

Ces affiches ont déjà disparu. PGA

«On a rangé les vacances / dans des valises en carton». Ce n’est pas tout à fait la chanson de Brigitte Bardot, mais ça y ressemble. Dès jeudi, le marché du film fermera ses portes. On ne pourra même plus y circuler. Les vendeurs boucleront leurs stands, rangeront leurs affaires et affiches, et on n’en parlera plus. Certains titres, tels ceux apparaissant sur l’image ci-dessus, que j’ai prise en fin de semaine, disparaîtront même de la circulation. A se demander s’ils ont même un jour existé.

Pour m’en assurer, je suis repassé mardi matin à ce stand, fuyant les hordes hystériques qui attendaient trois étages au-dessus la prétentieuse Lily-Rose Depp pour la conférence de presse la moins intéressante de la quinzaine. Mais hélas, les affiches n’y étaient plus. En lieu et place, un panneau tout blanc, prêt à accueillir un prochain stand, Midem, salon de l’agriculture ou des antiquaires, comment savoir. Le palais des festivals, en effet, ne désemplit jamais. Le festival du film n’y occupe qu’une portion congrue du calendrier, pourtant la plus visible. Et au sous-sol, cela sent déjà la fin.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

