La nouvelle du décès du prince Philip n’a pas surpris grand monde au Royaume-Uni. Elle n’en a pas moins chagriné de nombreux Britanniques. Hommages et messages de condoléances se multiplient depuis vendredi midi sur les réseaux sociaux.

Une partie importante de la population appréciait cet homme au caractère trempé, dont les déclarations tempétueuses démontraient une légèreté et un humour grinçant. Ses apparitions donnaient vie à une famille royale bien souvent lisse. Pour d’autres, il représentait au contraire une élite arrogante, une ancienne génération marquée par un esprit de colon très daté.

Les regards se tournent désormais vers une autre personne, elle aussi immortelle aux yeux des Britanniques: Élisabeth II. La souveraine a partagé sa vie pendant septante-trois ans, un record pour un couple royal britannique. À 94 ans, aura-t-elle la force de lui survivre? Cherchera-t-elle à régénérer une famille en pleins tourments? Son fils Andrew demeure inquiété à cause de sa relation amicale avec le pédophile Jeffrey Epstein, tandis que des accusations de racisme planent sur les siens à la suite des déclarations télévisées le mois dernier de son petit-fils Harry et de son épouse, Meghan.

L’image des Windsor n’est pas au mieux. Et la reine sait bien que depuis la brouille fraternelle entre Harry et William, jusqu’alors les deux chouchous de la nation, elle seule peut changer cette perception. D’autant plus que l’arrivée inéluctable sur le trône de son fils Charles ne semble pas ravir les Britanniques. Ils le savent, le prince de Galles n’abdiquera pas en faveur de son fils aîné. Nul doute, la famille royale est désormais vraiment à un tournant.

