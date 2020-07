Bord du lac à Lausanne – Le deck public de la Jetée submergé par la vague Covid La Ville a privatisé la partie du ponton en accès libre, si prisée des Lausannois. Les deux buvettes qui se partagent désormais les lieux doivent y faire respecter les distances physiques de rigueur. Laurent Antonoff

Le bout de deck géré par la Jetée de la Compagnie n’est désormais accessible que sur réservation, avec consommation obligatoire. © Florian Cella/24heures Florian Cella/24heures

Ne la cherchez plus. La partie publique du deck de la Jetée de la Compagnie, à Lausanne, n’est plus. Cette saison, de manière exceptionnelle, les autorités municipales ont décidé de la privatiser, pour cause de coronavirus là encore. La surveillance du respect des normes sanitaires sur l’ensemble du ponton très prisé des Lausannois amateurs de bronzette et de baignade dans le Léman, notamment les distances physiques, est ainsi confiée au Minimum et à la Jetée de la Compagnie, les deux buvettes de ce bord du lac. Résultat: impossible désormais pour l’estivant lambda de débarquer en caleçon de bain, serviette sous le bras, et de trouver une place autre que sur le quai en béton ou sur les cailloux. «Nous sommes complets tous les jours», explique la Jetée de la Compagnie, qui attribue désormais ses bouts de deck sur réservation uniquement. Avec consommation obligatoire.