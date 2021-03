Loi Covid-19 – Le déconfinement au cœur des débats au National Ce lundi, les discussions du National sous la coupole se focaliseront autour de la tactique du Conseil fédéral.

La réouverture des restaurants devrait occuper une place de choix dans les débats sur la loi Covid-19 au National (photos d’archives). Keystone/Urs Flueeler

Après les sénateurs, c’est au tour des députés de plancher lundi sur la loi Covid-19. Les débats devraient tourner autour de la stratégie de déconfinement du Conseil fédéral. Diverses propositions visant à forcer la main au gouvernement seront examinées.

Si la thématique avait déjà largement occupé le Conseil des États, peu de décisions concrètes avaient été prises. La situation pourrait être différente à la Chambre du peuple.

Sa commission compétente veut notamment inscrire une date de réouverture dans la loi. Les restaurants et les établissements sportifs, culturels, de loisirs et de divertissement doivent pouvoir rouvrir au 22 mars. La décision n’a toutefois été prise que de justesse.

Les débats auront un petit air de déjà-vu. Le National s’est déjà penché sur la question mercredi. Il a adressé une déclaration au gouvernement, l’invitant à changer de stratégie. Outre la réouverture des établissements publics, les députés demandent un bol d’air pour la population et la levée de la règle des cinq personnes en intérieur. Le conseil est toutefois apparu très divisé. Il n’est pas sûr qu’il parvienne à inscrire de telles mesures dans la loi.

Task force bientôt muselée?

La commission propose encore de limiter les mesures importantes, comme la fermeture des établissements ou l’obligation de télétravail, à trois mois et à des cas exceptionnels dûment motivés. Les mesures devront se baser sur l’évolution de valeurs objectives, comme le taux de positivité, les capacités hospitalières, le taux de reproduction et les nouvelles infections. Et les cantons bons élèves doivent pouvoir bénéficier d’assouplissements, sous condition.

Les voix dissonantes doivent en outre être encadrées. La commission a initialement souhaité empêcher à la Task force scientifique de s’exprimer publiquement. Seuls le Conseil fédéral et le Parlement auraient été autorisés à informer la population.

Devant la levée de boucliers provoquée par un tel musellement de la Task force, la commission a rétropédalé. Le président de l’organe pourrait communiquer avec le public. Mais seulement après avoir consulté l’Office fédéral de la santé publique et de concert avec lui.

Clé de répartition intacte

Les principales mesures économiques, qui constituent le gros du projet gouvernemental, sont-elles peu contestées. Le doublement de 5 à 10 milliards de l’enveloppe pour les cas de rigueur devrait passer la rampe sans difficulté. Pas question en revanche pour la commission de suivre le Conseil des États et de modifier la clé de répartition entre la Confédération et les cantons.

Concernant l’assurance chômage, l’augmentation du nombre maximal d’indemnités journalières à 66 jours devrait également être approuvée. Diverses modifications touchant à ces deux thématiques seront discutées.

Une proposition risque toutefois de déclencher de vifs échanges entre la gauche et la droite: l’ouverture dominicale des commerces. La commission veut permettre aux magasins d’ouvrir jusqu’à douze dimanches par an en 2021 et 2022. Son succès n’est pas assuré. Le Conseil des États a rejeté jeudi une proposition identique.

ATS