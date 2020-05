Covid-19 dans le canton de Vaud – Le déconfinement se fait en douceur dans les salles de sport Depuis lundi, les clubs peuvent reprendre l’entraînement au compte-gouttes. En théorie du moins. Reportage au Centre de badminton d’Yverdon avec les premiers utilisateurs. Pierre-Alain Schlosser

Le déconfinement a commencé lundi pour les badistes yverdonnois et leur entraîneur Anthony Dumartheray. Distances de sécurité, désinfection des mains et vestiaires fermés: toutes les mesures ont été respectées à la lettre. CHRISTIAN BRUN

L’entrée du Centre de badminton d’Yverdon ressemble à un supermarché. Comme à la Migros ou à la Coop, il faut passer par la case désinfection des mains pour pénétrer dans les lieux. Puis il faut suivre le marquage au sol. Des bandes jaunes de 2 mètres de large rappellent les distances de sécurité à observer. Il y a aussi des rubalises et un fléchage indiquant à chaque usager du centre le chemin à suivre. «On a dû se soumettre à une multitude de mesures, indique Anthony Dumartheray, entraîneur du club et figure du badminton suisse. Il y a un chemin pour entrer et un pour sortir, afin d’éviter au maximum les croisements.»